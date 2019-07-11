Источник: «ПСЖ» может снизить трансферную стоимость Неймара до € 150 млн

«Пари-Сен-Жермен» может снизить трансферную стоимость своего форварда Неймара до € 150 млн, сообщает El Pais.
По информации источника, руководство парижан готово расстаться с 27-летним нападающим этим летом. Однако на сегодняшний день клуб не получил ни одного официального предложения по бразильцу. В «ПСЖ» оценили, что в случае, если к последней неделе трансферного окна вопрос с уходом футболиста так и не будет решён, клубу придётся снизить его трансферную стоимость до 67% (€ 150 млн) в сравнении с суммой в € 222 млн, за которые покупался игрок.
При этом сообщается, что «Барселона» является единственным клубом, который через посредников проявлял интерес к Неймару. Учитывая это, в стане чемпиона Франции составили список из четырёх игроков сине-гранатовых, которых парижане будут готовы включить в сделку по бразильскому нападающему — это Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо, Иван Ракитич и Самуэль Юмтити.
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