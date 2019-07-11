Гол Драгуна принёс БАТЭ ничью в первом матче квалификации ЛЧ с «Пястом»

Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и польским «Пястом». Встреча проходила на домашней арене белорусского клуба «Борисов-Арена». Итоговый счёт игры — 1:1.

Первыми удалось забить гостям — на 36-й минуте счёт в матче открыл форвард «Пяста» Пётр Пажишек. Восстановить паритет хозяевам удалось уже после перерыва — на 64-й минуте результативным ударом отметился полузащитник БАТЭ Станислав Драгун. Он же на 90-й минуте был удалён с поля за повторное предупреждение.

Ответный матч между командами состоится 17 июля.

Из других результатов отметим ничью «Партизани» и «Карабаха» (0:0), разгромное поражение «Шерифа» от «Сабуртало» (0:3) и ничью «Дандолка» и «Риги» (0:0).