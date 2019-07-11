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Гол Драгуна принёс БАТЭ ничью в первом матче квалификации ЛЧ с «Пястом»

Гол Драгуна принёс БАТЭ ничью в первом матче квалификации ЛЧ с «Пястом»
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и польским «Пястом». Встреча проходила на домашней арене белорусского клуба «Борисов-Арена». Итоговый счёт игры — 1:1.

Первыми удалось забить гостям — на 36-й минуте счёт в матче открыл форвард «Пяста» Пётр Пажишек. Восстановить паритет хозяевам удалось уже после перерыва — на 64-й минуте результативным ударом отметился полузащитник БАТЭ Станислав Драгун. Он же на 90-й минуте был удалён с поля за повторное предупреждение.

Ответный матч между командами состоится 17 июля.

Из других результатов отметим ничью «Партизани» и «Карабаха» (0:0), разгромное поражение «Шерифа» от «Сабуртало» (0:3) и ничью «Дандолка» и «Риги» (0:0).

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2019, среда. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1 : 1
Пяст
Гливице, Польша
0:1 – Пажишек – 36, 1:1 – Драгун – 64
Удаления: Драгун, 89 – нет
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2019, среда. 18:30 МСК
Партизани
Тирана, Албания
0 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2019, среда. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
0 : 3
Сабуртало
Тбилиси, Грузия
0:1 – Ролович – 30, 0:2 – Кохреидзе – 68, 0:3 – Какубава – 71
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2019, среда. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
2 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 – Нгуен – 6, 1:1 – Шверчок – 31, 2:1 – Зубков – 66
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2019, среда. 21:15 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
1 : 1
Сутьеска
Никшич, Черногория
1:0 – Шпорар – 83, 1:1 – Кояшевич – 90+6
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2019, среда. 21:45 МСК
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
0 : 2
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
0:1 – Йенсен – 22, 0:2 – Сёдерлунд – 69
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2019, среда. 21:45 МСК
Дандолк
Дандолк, Ирландия
0 : 0
Рига
Рига, Латвия
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