«Челси» сыграл вничью с ирландским клубом в 1-м матче под руководством Лэмпарда

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард провёл первый официальный матч у руля лондонского клуба. Его подопечные не сумели удержать победу в матче с ирландским «Богемианс» — 1:1.



Британский гранд играл не основным составом, однако уже на 8-й минуте счёт был открыт бельгийцев Миши Батшуайи. Игра шла к победе «Челси», пока на 89-й минуте счёт не сравнял Эрик Моллой.



«Богемианс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Ирландии. Английская Премьер-лига стартует 9 августа. В матче первого тура подопечные Лэмпарда встретятся с «Манчестер Юнайтед», которым руководит Уле-Гуннар Сульшер.