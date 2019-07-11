Г. Хаджи: Янис рассматривал 3-4 варианта, решение он примет 11-12 июля

Легендарный румынский футболист Георге Хаджи прокомментировал ситуацию с будущим своего сына Яниса, который выступает за «Вииторул». Сам Хаджи-старший является владельцем «Вииторула» и занимает пост главного тренера команды.

«Итоговое решение будет принято завтра или послезавтра. Мы пока ничего не знаем. Трансфер не мог состояться раньше молодёжного чемпионата Европы. Но после выступлений сына на турнире предложений стало больше, и нам пришлось проанализировать как минимум 3-4 варианта продолжения карьеры. Деньги не имели значения в этих обсуждениях. Будущий проект и команда имели основополагающее значение», — приводит слова Георге Хаджи Digi Sport.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Хаджи € 12 млн.

