Сульшер: не думаю, что травма Алексиса является слишком серьёзной

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал травму чилийского полузащитника команды Алексиса Санчеса.



«Я не думаю, что травма Алексиса является слишком серьёзной. Он должен вернуться в строй спустя три недели после последнего матча — в это время мы как раз завершим предсезонный тур. Надеюсь, Санчес будет в достаточно хорошей форме, чтобы сразу же приступить к тренировкам», — цитирует Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



Напомним, Санчес получил повреждение в матче за третье место Кубка Америки. Встреча Аргентина — Чили состоялась 6 июля и завершилась победой «альбиселесте» со счётом 2:1.

Санчес перешёл в «МЮ» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года. В составе «красных дьяволов» форвард забил 5 голов в 45 матчах. По информации СМИ, Алексис является самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге.



Ранее стало известно, что Санчес, скорее всего, не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.