Вратарь «Бетиса» Пау Лопес перешёл в «Рому» за € 23,5 млн

Итальянская «Рома» официально объявила о переходе голкипера испанского «Бетиса» Пау Лопеса за € 23,5 млн.
С учетом бонусов сумма сделки по трансферу 24-летнего испанца, который будет играть за новую команду под номером 13, может вырасти до € 28 млн.
«В принципе невозможно сказать «нет» такому клубу, как «Рома». Для меня это большой шаг вперёд в карьере. Я восхищен уверенностью, которую этот великий клуб проявил ко мне. Чувствую себя готовым принять этот захватывающий новый вызов», — приводит слова Лопеса официальный сайт римлян.
Видео можно посмотреть в «твиттере» римского клуба.
Лопес является воспитанником академии «Эспаньола». Свой дебютный матч за резервную команду «Эспаньола» он сыграл в сезоне-2013/14 в Сегунде. В июне 2014 года Пау подписал четырёхлетний контракт с «Эспаньолом» и был переведён в основной состав. За «Бетис» голкипер выступал с 2018 года. Привлекался в молодёжную и основную сборные Испании.
«Рома» по итогам прошлого сезона заняла в турнирной таблице чемпионата Италии шестое место и выступит в Лиге Европы.
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