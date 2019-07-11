Барелла перейдёт в «Интер» из «Кальяри» за € 50 млн

Хавбек «Кальяри» Николо Барелла перейдёт в миланский «Интер» за € 50 млн, включая бонусы, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Рома» сделала «Кальяри» более выгодное предложение, чем «Интер», но руководители миланского клуба заранее согласовали с Бареллой условия контракта.



Николо — воспитанник «Кальяри». За основную команду «островитян» он начал выступать в 2014 году. Всего за «Кальяри» Барелла провёл 112 матчей, где отметился семью забитыми мячами. В 2016 году сыграл 16 матчей за клуб «Комо», выступающий в Серии B. Действующий контракт 22-летнего полузащитника с командой из Сардинии рассчитан до 30 июня 2022 года.



В минувшем сезоне Барелла забил один гол и отдал три результативные передачи в 35 матчах чемпионата Италии.