Месси признан ESPN лучшим футболистом года

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим международным футболистом. Об этом стало известно на церемонии награждения главных спортсменов года по версии ESPN.

В минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, став автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того, аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.



В сезоне-2018/19 Месси стал 10-кратным чемпионом Испании. Форвард также выиграл «Золотую бутсу», набрав 72 очка. Этот приз вручается лучшему бомбардиру европейского сезона.



Кроме того, Месси забил 12 голов в 10 матчах Лиги чемпионов, а также трижды отличился в пяти встречах Кубка Испании.

На завершившемся Кубке Америки — 2019 Месси в составе сборной Аргентины занял третье место.

Помимо аргентинского форварда на награду претендовали Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Вирджил ван Дейк.