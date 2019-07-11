Обама: горд представлять женскую сборную США
Экс-президенту США Бараку Обаме подарили именную футболку женской сборной США по футболу, которая недавно в четвёртый раз выиграла чемпионат мира по футболу. Об это он сообщил на своей странице в «Твиттере».
«Горд представлять лучшую команду Америки! Поздравляю женскую национальную команду США по футболу и благодарю за то, что вы так вдохновляете женщин и девочек — и всех — по всей стране», — написал Обама.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Барака Обамы.
Сборная США в финальном матче победила команду Нидерландов со счётом 2:0 и отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира
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