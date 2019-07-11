Футболистка США Алекс Морган — лучшая спортсменка года по версии ESPN

Лучшей спортсменкой года на церемонии награждения ESPN признана футболистка сборной США Алекс Морган, которая помогла национальной команде стать чемпионом мира в четвёртый раз.



Морган удалось стать второй представительницей футбола, которая смогла выиграть подобную награду. В 1998 и 2000 годах её получала нападающая сборной США Миа Хэмм, знаменитая наибольшим количеством забитый мячей в международных матчах (158 голов), чем у кого-либо среди мужчин или женщин в истории футбола.

Ранее на церемонии награждения лучших спортсменов года были отмечена Лионель Месси и Златан Ибрагимович.

Сборная США в финальном матче победила команду Нидерландов со счётом 2:0 и отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.

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