«Вест Хэм» проявляет интерес к Игуаину, «Ювентус» требует € 40 млн

Форвард туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин заинтересовал английский «Вест Хэм Юнайтед», сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство «старой синьоры» готово отпустить игрока за € 40 млн. При этом сам футболист желает перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что аргентинский игрок отказался покидать «Ювентус».

В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.