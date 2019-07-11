«Фиорентина» выиграла товарищеский матч со счётом 21:0

«Фиорентина» в Трентино провела товарищеский матч со сборной города Валь-ди-Фасса в рамках учебно-тренировочного сбора в преддверии нового сезона в Серии А.

Игра закончилась со счётом 21:0 в пользу «Фиорентины». В первом тайме было забито 8 мячей, ещё 13 — после перерыва. Во время сборов команда также планирует провести контрольные поединки с мексиканской «Гвадалахарой», «Бари» и «Беневенто», лондонским «Арсеналом» и португальской «Бенфикой».



По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 16-е место в турнирной таблице Серии А и смогла обеспечить себе сохранение прописки в высшем футбольном эшелоне Италии.

Календарь матчей сезона-2019/20 в Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».