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УПЛ в сезоне-2021/22 будет расширена до 16 клубов

УПЛ в сезоне-2021/22 будет расширена до 16 клубов
Футбол / Прочие турниры 0

Накануне состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. По итогам проведённой работы комитет утвердил следующий формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов украинской Премьер-лиги:

— сезон 2019/20 — 12 клубов;

— сезон 2020/21 — 14 клубов;

— сезон 2021/22 — 16 клубов.

«Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге и Ассоциации любительского футбола Украины необходимо учесть данное решение при подготовке регламента соревнований на следующие сезоны», — говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Календарь матчей чемпионата Украины сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

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