УПЛ в сезоне-2021/22 будет расширена до 16 клубов

Накануне состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. По итогам проведённой работы комитет утвердил следующий формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов украинской Премьер-лиги:



— сезон 2019/20 — 12 клубов;



— сезон 2020/21 — 14 клубов;



— сезон 2021/22 — 16 клубов.



«Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге и Ассоциации любительского футбола Украины необходимо учесть данное решение при подготовке регламента соревнований на следующие сезоны», — говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Календарь матчей чемпионата Украины сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».