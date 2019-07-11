УПЛ в сезоне-2021/22 будет расширена до 16 клубов
Накануне состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. По итогам проведённой работы комитет утвердил следующий формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов украинской Премьер-лиги:
— сезон 2019/20 — 12 клубов;
— сезон 2020/21 — 14 клубов;
— сезон 2021/22 — 16 клубов.
«Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге и Ассоциации любительского футбола Украины необходимо учесть данное решение при подготовке регламента соревнований на следующие сезоны», — говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
Календарь матчей чемпионата Украины сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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