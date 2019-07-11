Дмитрий Комбаров описал «Спартак» тремя словами

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал высказывание полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова про московский клуб, а также описал красно-белых тремя словами.
«Глушаков описал «Спартак» словами «Скандалы. Интриги. Расследования»? В последнее время вокруг клуба было много скандалов. Это известный факт. На этом этапе в какой-то степени можно согласиться с Денисом. «Спартак» – команда, к которой всегда повышенное внимание. Любое действие, слово, поступок футболиста, тренера, руководителя тщательно отслеживаются и детально разбираются. Смыслы строятся исходя из предположений. Думаю, топ-клубы, гранды всегда связаны не только с достижениями, но и с какими-то своими внутренними течениями. Это нормально для такого клуба, как «Спартак». Но это слова Дениса, я не думаю, что всё именно так.
С какими тремя словами ассоциируется «Спартак» у меня? Дом… Красно-белый дом», — цитирует Комбарова «Р-Спорт».
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