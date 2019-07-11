Лэмпард доволен ничьей «Челси» в матче с ирландской командой

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил выступление своих подопечных в товарищеском матче с ирландской командой «Богемианс» (1:1), ставшем для него первым во главе лондонцев.



«Безусловно, мы всегда стремимся к победе, но в таких матчах это не главное. Здесь важно, чтобы каждый игрок набрал необходимую форму и постарался добиться максимальной пользы. Мы довольны результатом в целом, и я хотел бы особо отметить удачное выступление ряда молодых игроков.



Мы остались крайне довольны их отношением к делу. Мой подход к работе может быть достаточно тяжёлым для игроков, но мы хотели сразу взять нужный курс. Это необходимо, поскольку высокая физическая готовность и интенсивность должны стать важными составляющими нашей игры. Я доволен тем, как игроки относятся к отдельным заданиям и воспринимают перемены в целом», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».

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