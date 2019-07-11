Аршавин и Быстров поспорили, на какое время Радимову вернули права

Бывшему футболисту «Зенита», а ныне главному тренеру «Зенита-2» Владиславу Радимову вернули водительские права. Об этом Радимов сообщил в социальной сети, опубликовав фотографию водительского удостоверения.
Напомним, что Радимова лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в апреле 2016 года.
«Они вернулись», — написал Радимов в «Инстаграме».
В комментариях к посту над своим бывшим партнёром по команде подшутили Андрей Аршавин и Владимир Быстров, которые сейчас работают с юношескими командами «Зенита».
«В такси где тебя найти? Эконом или комфорт? А ты что, инвалидов не возишь?» — написал Аршавин.
«Надолго? Неделя?» — задал вопрос Быстров.
«Ну, может до 1 сентября с ними походит, даже не успеет покататься. Теперь его можно вызывать как трезвого водителя», — ответил Аршавин.
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