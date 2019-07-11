Украинский защитник перешёл в «СКА-Хабаровск»

Очередным новобранцем «СКА-Хабаровск» стал украинский защитник Андрей Мищенко, выступавший в прошлом сезоне за одесский «Черноморец». С 28-летним защитником был подписан однолетний контракт. За «СКА-Хабаровск» Андрей будет выступать под номером 22, сообщил официальный сайт дальневосточного клуба.



Практически всю профессиональную карьеру провёл в клубах Украины — «Горняк-Спорт» (Полтавская область), «Сталь» (Алчевск), «Севастополь», «Олимпик» (Донецк), «Черноморец» (Одесса). Провёл два года в чемпионате Израиля, где выступал за «Маккаби» (Нетания) и «Хапоэль» (Ашкелон).

«СКА Хабаровск» в первом туре Футбольной национальной лиги уступил на своём поле «Шиннику». В следующем туре хабаровчане сыграют со «Спартаком-2».