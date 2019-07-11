Американский рэпер заявил, что Старридж не заплатил ему за возвращение собаки

Американский рэпер Killa Fame обвинил бывшего нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа в обмане.
Вечером 10 июля 29-летний английский футболист объявил о возвращении домой своей собаки, которая ранее была украдена. Старридж поблагодарил всех за поддержку, однако не уточнил, кто именно вернул ему питомца.
Killa Fame после объявления опубликовал в социальной сети совместные фотографии со Старриджем и сопроводил их следующей подписью: «Я нашёл собаку. € 30 тыс. были ложью». Позднее рэпер разместил ещё несколько сообщений: «Мы с племянником нашли собаку, но никакой ощутимой награды… Нечестно», «Не предлагай награду, если не собираешься её выплачивать!».
Напомним, 9 июля Старридж заявил, что в его дом в Лос-Анджелесе в его отсутствие ворвались воры. Злоумышленники пробрались в здание, разбив стеклянную дверь, и унесли с собой несколько сумок и собаку. Форвард выразил готовность заплатить любые деньги, чтобы вернуть своего питомца.
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