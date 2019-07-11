Перед тренировкой «Ромы» у Фонсеки произошёл конфликт со своим помощником

Накануне на тренировке «Ромы», которая проходила за закрытыми дверями, произошёл конфликт между главным тренером команды Паулу Фонсекой и его помощником Тиагу Леалом. Как сообщает Corriere dello Sport, незадолго до начала занятия Фонсека несколько раз повысил голос на своего ассистента. Ситуацию попытался успокоить другой представитель тренерского штаба римской команды Нуну Кампуш.



Тиагу Леал в «Роме» является тренером по тактике. Вместе с Фонсекой он работает с 2014 года, когда Паулу заметил его благодаря аналитике матчей чемпионата Португалии в YouTube. Вместе они работали в «Шахтёре» с 2016 по 2019 год.

Фонсека 11 июня стал наставником «Ромы». Контракт специалиста рассчитан на два года с возможностью продления его на третий год.