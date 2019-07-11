Оникуру: я совсем не думаю о России

Нападающий «Эвертона» Анри Чуквуемека Оникуру выразил желание остаться в Турции, где он на правах аренды выступает за «Галатасарай». Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны ЦСКА.
«Я совсем не думаю о России. „Эвертон“ планирует отправить меня в аренду ещё на сезон и я хочу, чтобы эта команда была „Галатасарай“, которая выступит в Лиге чемпионов», — цитирует Оникуру Ajansspor.
Ранее сообщалось, что «армейцы» вступили в переговоры по трансферу 22-летнего нападающего, однако тот отказался перебираться в Москву, отдав предпочтение «Галатасараю».
В минувшем сезоне Оникуру принял участие в 31 матче турецкой Суперлиги, в котором записал на свой счёт 14 голов, а также получил 7 жёлтых карточек. «Галатасарай» по итогам кампании стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя на два очка. Контракт нападающего с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.
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