«Эвертон» включился в борьбу за форварда «Лилля» Пепе

В гонку за нападающим «Лилля» Николя Пепе включился очередной европейский клуб, сообщает The Telegraph.
По словам издания, попытаться заполучить 24-летнего футболиста решил «Эвертон». Ливерпульский клуб хочет приобрести левоногого игрока на правый фланг атаки, и ивуариец является одним из кандидатов на эту позицию. При этом, учитывая финансовые запросы «Лилля», покупка Пепе может стать рекордной для «ирисок».
Ранее сообщалось, что на Пепе претендуют «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Интер» и «Барселона».
В сезоне-2018/19 Пепе провёл 38 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 мячей отстав от форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
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