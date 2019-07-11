«Барселона» не будет брать кредит на Гризманна

Руководство «Барселоны» для совершения трансфера форварда «Атлетико» Антуана Гризманна не собирается брать кредит, сообщает Mundo Deportivo. Издание отмечает, что каталонский клуб вынужден потратить определённое время на необходимые процедуры, связанные с финансированием, чтобы закрыть сделку.



Напомним, 27-летний Гризманн в конце минувшего сезона объявил о своём уходе из «Атлетико». С 1 июля сумма отступных в его контракте уменьшилась с € 200 млн до € 120 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что у «Барселоны» в связи с этим трансфером возникли проблемы с банками, а «Атлетико» отказался от варианта с рассрочкой. Из-за этого пострадали работники клуба, которым задержали выплату зарплаты за июнь на три дня.