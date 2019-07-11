На майках «Спартака» появится знак в память о трагедии, произошедшей в 1982 году
Перед стартом нового сезона «Спартак» и болельщики клуба приняли совместное решение: отныне на игровых майках клуба появится специальный знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года.
В тот день в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» под трибунами стадиона «Лужники» случилась давка. Погибли десятки красно-белых болельщиков.
«Мы никогда не забываем о том страшном дне. У памятника в «Лужниках» всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год болельщики проводят турниры памяти. Теперь эта память увековечена на форме клуба», — говорится на официальном сайте красно-белых.
В предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» в 1-м туре сыграет на своём поле с «Сочи». Игра пройдёт 13 июля.
- 11 июля 2019
-
13:53
-
13:52
-
13:29
-
13:24
-
13:18
-
13:08
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
12:26
-
12:17
-
12:13
-
11:49
-
11:43
-
11:33
-
11:24
-
11:13
-
11:01
-
10:55
-
10:41
-
10:33
-
10:24
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:20
-
09:15Смолов: паненка — больная тема Эксклюзив
-
09:11
-
09:00
-
08:46
Партнерский контент