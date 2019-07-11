На майках «Спартака» появится знак в память о трагедии, произошедшей в 1982 году

Перед стартом нового сезона «Спартак» и болельщики клуба приняли совместное решение: отныне на игровых майках клуба появится специальный знак в память о трагедии, произошедшей 20 октября 1982 года.



В тот день в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» под трибунами стадиона «Лужники» случилась давка. Погибли десятки красно-белых болельщиков.

«Мы никогда не забываем о том страшном дне. У памятника в «Лужниках» всегда лежат красные и белые цветы. Каждый год болельщики проводят турниры памяти. Теперь эта память увековечена на форме клуба», — говорится на официальном сайте красно-белых.

В предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» в 1-м туре сыграет на своём поле с «Сочи». Игра пройдёт 13 июля.