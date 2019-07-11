Косельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США

Защитник и капитан «Арсенала» Лоран Косельни отказался отправиться со своей командой на предсезонный тур в США. Лондонский клуб выступил с официальным заявлением по этому поводу.



«Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим чётким правилам. Мы надеемся решить этот вопрос и не будем предоставлять дальнейшие комментарии в ближайшее время», – говорится в заявлении на сайте «канониров».

Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.



В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку. «Арсенал» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице первенства и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.