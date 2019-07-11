Махачкалинское дерби в Кубке России может пройти без зрителей

Матч 1/256 финала Кубка России между дагестанскими клубами «Легион-Динамо» и «Махачкала» может пройти без зрителей, сообщает «Молодёжь Дагестана».
Игра должна состояться 20 июля на стадионе «Динамо». Проблемой является тот факт, что три трибуны арены были закрыты на реконструкцию, а четвёртая не была заявлена на сезон хозяевами поля.
При этом решение о закрытии трёх трибун стадиона, которое приняла специальная комиссия из-за их ветхости, стало неожиданностью для «Легиона-Динамо». Основатель и президент клуба Шамиль Лахиялов так прокомментировал новость: «Это, конечно, проблема для нас. Дело в том, что весной, оформляя лицензию Российского футбольного союза, мы не включили в текст документа эту самую Западную трибуну. Исходили из того, что посещаемость турнира невысока и центральных трибун достаточно. Теперь же нам необходимо срочно внести поправки в соответствующие бумаги и согласовать это с РФС. Это возможно, но потребуется время. Боюсь, что мы не успеем закрыть вопрос до 20 июля. Если не успеем, у нас есть резервный вариант: в виде исключения попросим разрешить – только на одну эту игру – вход болельщиков на один из секторов Южной трибуны».
- 11 июля 2019
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