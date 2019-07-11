Открыта регистрация на футбольную игру от «Чемпионата» в Москве

Новая футбольно-спортивная игра от «Чемпионата» и Quiz Time пройдёт 17 июля в баре Stage на Добрынинской (4-й Добрынинский пер., 8). Стартовый свисток — в 20:00 мск. В команде от двух до семи человек. Помимо традиционных раундов о футболе, игры «верю — не верю» и капитанского конкурса участники сыграют нефутбольный раунд, который полностью посвящён вопросам из самых разнообразных видов спорта. Задания подготовлены опытным автором, читателем «Чемпионата» со стажем.
Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. Знания в футболе приветствуются, но порой достаточно только логики и чувства юмора.
Постоянные читатели «Чемпионата» определённо будут иметь преимущество, так как большинство заданий базируется на новостях и статьях с сайта. Команды, входящие в топ-10 рейтинга игры, смогут принять участие на специальных условиях: «Манчестер у Оли», «#Хосонов», «Прорыв Набабкина», «Чемпионат», «Мы из Газеты», «Old G», «Паровозики», «Диванные эксперты», «Геобитва», «4-2-4». Регистрация уже идёт.
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