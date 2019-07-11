«Рубин» представил зелёный комплект формы на сезон-2019/20

«Рубин» презентовал зелёный комплект формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20. Казанский клуб представил комплект, в котором футболка, шорты и гетры выполнены в одном цвете.
С нового сезона у «Рубина» новый технический спонсор – компания Jako. «Рубин» в социальной сети сообщил, что скоро продолжит представление новой формы.
Фотографии доступны в «твиттере» «Рубина».
Недавно «Рубин» объявил о смене клубного логотипа, ставшей уже пятой за последние семь лет. Основные изменения коснулись Зиланта, у которого изменился угол наклона головы и её форма, а также взгляд, туловище, крылья и хвост. Также казанцы отредактировали контуры щита и шрифт надписи с названием клуба.
«Рубин» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 турах.
- 11 июля 2019
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