«Рубин» представил зелёный комплект формы на сезон-2019/20

«Рубин» презентовал зелёный комплект формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2019/20. Казанский клуб представил комплект, в котором футболка, шорты и гетры выполнены в одном цвете.



С нового сезона у «Рубина» новый технический спонсор – компания Jako. «Рубин» в социальной сети сообщил, что скоро продолжит представление новой формы.

Фотографии доступны в «твиттере» «Рубина».

Недавно «Рубин» объявил о смене клубного логотипа, ставшей уже пятой за последние семь лет. Основные изменения коснулись Зиланта, у которого изменился угол наклона головы и её форма, а также взгляд, туловище, крылья и хвост. Также казанцы отредактировали контуры щита и шрифт надписи с названием клуба.

«Рубин» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 турах.