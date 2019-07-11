Габулов будет работать без оплаты труда на посту президента «Алании Владикавказ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов на своём сайте подтвердил, что написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии, который он занимал с прошлого года.
«Вчера я подал заявление об отставке с поста министра физической культуры и спорта РСО-Алания. В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба. Работать буду на общественных началах, то есть без оплаты труда.
Помимо этого я стану советником главы РСО-Алания Вячеслава Зелимхановича Битарова по развитию футбола в нашей республике. Я никогда не скрывал, что моя мечта – возродить футбол в Северной Осетии. Знаю, что она совпадает с мечтой многих жителей нашей республики. Обязанность политика – служить народу. Я делал это честно, порядочно и открыто. Сейчас я сосредоточусь на работе в футболе, где, уверен, смогу принести ещё больше пользы», — говорится на сайте Владимира Габулова.
- 11 июля 2019
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