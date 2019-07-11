«Спартак» заявил «Лужники» резервным стадионом на сезон-2019/20
Московский «Спартак» определился с резервной арендой на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги.
Как сообщает «RT на русском», в качестве резервного красно-белые заявили на кампанию-2019/20 стадион «Лужники». В прошлом сезоне в данной роли выступала «РЖД Арена», на которой домашние матчи проводит «Локомотив».
Напомним, «Спартак» долгое время выступал в «Лужниках», пока не был построен домашний стадион «Открытие Арена», который функционирует с 2014 года.
«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков в 30 турах. Выше красно-белых расположились ЦСКА (51), «Краснодар» (56), «Локомотив» (56) и «Зенит» (64), завоевавший чемпионский титул по итогам розыгрыша.
На майках «Спартака» появится знак в память о трагедии, произошедшей в 1982 году
- 11 июля 2019
-
15:19
-
15:19
-
15:03
-
14:52
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:52
-
13:29
-
13:24
-
13:18
-
13:08
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
12:26
-
12:17
-
12:13
-
11:49
-
11:43
-
11:33
-
11:24
-
11:13
-
11:01
-
10:55
-
10:41
-
10:33
-
10:24
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:44
Партнерский контент