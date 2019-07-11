«Спартак» заявил «Лужники» резервным стадионом на сезон-2019/20

Московский «Спартак» определился с резервной арендой на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги.



Как сообщает «RT на русском», в качестве резервного красно-белые заявили на кампанию-2019/20 стадион «Лужники». В прошлом сезоне в данной роли выступала «РЖД Арена», на которой домашние матчи проводит «Локомотив».



Напомним, «Спартак» долгое время выступал в «Лужниках», пока не был построен домашний стадион «Открытие Арена», который функционирует с 2014 года.



«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков в 30 турах. Выше красно-белых расположились ЦСКА (51), «Краснодар» (56), «Локомотив» (56) и «Зенит» (64), завоевавший чемпионский титул по итогам розыгрыша.

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