Точилин: ЦСКА отказался от Джанаева? Не знаю, сможет ли он снова быть в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о решении руководства ЦСКА отказаться от подписания контракта с вратарём Сосланом Джанаевым, который ранее был близок к переходу в сочинский клуб.
«Не слышал о том, что ЦСКА отказался от Джанаева. Но если так, то я теперь не знаю, возможен ли вариант, при котором он снова будет в «Сочи». Потому что то Сослан был у нас, то потом уехал в ЦСКА. Теперь по нему должно решать руководство, хотя вратарская позиция у нас укомплектована. Больше нечего комментировать», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Джанаев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина».
- 11 июля 2019
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