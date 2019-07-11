«Зенит» предложил € 20 млн за защитника «Торино», но получил отказ
Защитник «Торино» Лянцо Силвейра привлёк внимание представителя Российской Премьер-Лиги.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, заполучить бразильца хочет «Зенит». Сине-бело-голубые даже сделали итальянскому клубу предложение по футболисту в размере € 20 млн плюс бонусы, но получили отказ.
Аналогичные предложения по Лянцо сделали «Рома» и «Аякс», однако «Торино» не намерен расставаться с защитником и хочет продлить его контракт на два сезона – до лета 2024 года.
Во второй половине минувшей кампании Лянцо выступал за «Болонью» на правах аренды. В составе команды он принял участие в 14 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 2 жёлтые карточки.
Главные трансферные задачи, которые топ-клубы РПЛ ещё не решили
Что ещё должны сделать «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» этим летом.
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