Божович: Корниленко будет играющим тренером «Крыльев Советов», капитан — Бурлак

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о новичках команды и о новой роли Сергея Корниленко.
«Кабутов, Комбаров, Радонич, Гынсарь – готовые игроки, думаю, своими навыками они помогут нам достичь необходимых результатов. Антон Терехов – очень талантливый игрок, у него хорошая обводка, он принимает нестандартные решения. Если Антон будет много работать, его ждёт хорошее будущее. Якуба ещё четыре года назад показал свой потенциал, но травма помешала Денису. Надеюсь, с нами он выйдет на свой прежний уровень и полностью раскроется.
Сергей Корниленко будет играющим тренером. Он будет и тренироваться с ребятами, и работать с игроками линии атаки. Сергей очень опытный футболист и важная фигура для «Крыльев». Дай бог, в будущем в один день Корниленко станет главным тренером команды. Но пока ему в первую очередь нужно восстановиться после травмы. Капитаном команды теперь будет Тарас Бурлак, вице-капитаном – Сергей Рыжиков, оба в этой роли уже выводили команду на матчи в прошлом сезоне», — цитирует Божовича пресс-служба самарской команды.
- 11 июля 2019
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