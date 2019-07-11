Сутормин: «Зенит» многое дал мне, надеюсь доказать всё в игре

Новичок «Зенита» полузащитник Алексей Сутормин поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб.



«От возвращения в «Зенит» самые приятные чувства. Этот клуб многое мне дал. Здесь произошло моё становление как футболиста и человека. Я вернулся более окрепшим футболистом, с новыми целями и амбициями. Надеюсь доказать всё в игре. Настроение отличное, готовимся к первому туру.



Что касается перехода в «Зенит» из «Оренбурга» через «Рубин», я доволен тем, как всё произошло. Определённое волнение было, конечно, но всё, что ни делается, — к лучшему. Когда оказался в «Рубине», понял, что «Зенит» действительно серьёзно заинтересован во мне. Теперь надо сконцентрироваться на футболе и приносить пользу «Зениту». Считаю, я готов играть и нахожусь в хорошем состоянии. Но первый тур всё покажет», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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