Сутормин объяснил, почему выбрал 91-й номер в «Зените»

Новичок «Зенита» полузащитник Алексей Сутормин объяснил, на чём основывался его выбор номера в петербургской команде. Хавбек стал первым футболистов в истории клуба, выбравшим 91-й номер.
«Почему выбрал 91-й номер? Раньше во всех клубах у меня был 19-й номер. В «Зените» он занят Игорем Смольниковым, так что я решил поменять цифры местами. Надеюсь, и он принесёт удачу. Будут приносить пользу команде, забивать голы», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Напомним, 25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и «Зенитом» рассчитано на четыре года.
- 11 июля 2019
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