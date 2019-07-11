Эрнани прибыл в Италию для подписания контракта с «Пармой»

Полузащитник «Зенита» Эрнани прибыл в Италию для того, чтобы заключить контракт с «Пармой». Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Фотография доступна в «твиттере» Джанлуки Ди Марцио.
Ранее в СМИ сообщалось, что в настоящий момент клубы согласовывают заключительные детали сделки. Итальянский клуб арендует футболиста на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
- 11 июля 2019
-
16:55
-
16:44
-
16:38
-
16:25
-
16:08
-
16:05
-
15:52
-
15:43
-
15:42
-
15:19
-
15:19
-
15:03
-
14:52
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:52
-
13:29
-
13:24
-
13:18
-
13:08
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
12:26
-
12:17
-
12:13
-
11:49
-
11:43
-
11:33
-
11:24
-
11:13