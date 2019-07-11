Эрнани прибыл в Италию для подписания контракта с «Пармой»

Полузащитник «Зенита» Эрнани прибыл в Италию для того, чтобы заключить контракт с «Пармой». Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Фотография доступна в «твиттере» Джанлуки Ди Марцио.

Ранее в СМИ сообщалось, что в настоящий момент клубы согласовывают заключительные детали сделки. Итальянский клуб арендует футболиста на год за € 1 млн с правом последующего выкупа за € 4,35 млн.



Эрнани перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2021 года.