Клопп: такие истории, как у Ориги, могут происходить только в футболе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о продлении клубом контракта с нападающим Дивоком Ориги. Новое соглашение 24-летнего бельгийца рассчитано на пять лет.



«Я действительно думаю, что в этой ситуации выиграли обе стороны. Такие истории могут происходить только в футболе. В 2016 году Дивок получил тяжёлую травму, находясь в лучшей форме в своей жизни. Было грустно наблюдать, как это повлияло на его карьеру, потому что он долго мучился, а когда вернулся, команда уже летала по полю. Было непросто влиться в игру, и ему не удавалось набраться уверенности. Перед началом прошлого сезона он думал об уходе. Всё это не здорово, но в то же время является частью его истории.



Ориги рос и рос, и в определённый момент на тренировке стало понятно, что он снова готов играть в центре нападения. Он справился с этой ролью и помог нам, забив невероятно важные голы. Мы хотели продлить его контракт, и здорово, что наши желания совпали. Он понял, что пережил трудные времена, но мы никогда не отказывались от него», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Клопп хотел избавиться от Ориги. Теперь он забил за «Ливерпуль» в финале ЛЧ Иногда очень важно оставить в команде «лишнего» игрока.