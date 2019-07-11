Кононов: входим в сезон в определённой готовности, будем наращивать потенциал

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал работу своей команды во время предсезонной подготовки.

«Работа была достаточно напряжённой. Начиная с первого сбора, мы сделали тестирование, и достаточно много тестирования было, потому что мы определяли не только степень готовности игроков на данный момент, но и их потенциал, как сердечно-сосудистый, так и силовой подготовки. Сейчас мы большое внимание уделяем силовой подготовке, таким качествам, которые в футболе очень важны, — сила, выносливость. Поэтому большая и насыщенная была работа и тестирование. Сейчас мы уже готовим планы, они уже практически сделаны, где каждый игрок будет знать, над чем он должен работать. Определённые индивидуальные тренировки в этом плане мы уже проводили, но сейчас выходим на абсолютно другой уровень.

Что касается сборов в целом. Так как у нас игра команды построена на достаточно таком агрессивном, даже можно сказать не агрессивном, а скоростном взаимодействии и переходах из атаки в отбор, из отбора в атаку, то, конечно, нам нужно очень большое внимание уделять функциональной подготовке. Если мы говорим о том, что «Спартак» должен играть в футбол, который будет отличать команду от других команд, конечно, те требования технико-тактического плана, они у нас остаются, где мы играем в средний, короткий пас. И конечно, здесь у нас точно так же было достаточно много работы технико-тактического плана. Поэтому я не сторонник говорить о том, что всё мы уже сделали, на сто процентов готовы. Я думаю, что каждая тренировка всегда повышает уровень команды, поэтому входим в сезон в определённой готовности, но я уверен, что далее мы будем ещё наращивать свой потенциал», — сказал Кононов в ролике на канале «Спартака» в YouTube.