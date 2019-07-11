«Рубин» представил три комплекта формы на сезон-2019/20

«Рубин» в своём «твиттере» представил три комплекта игровой формы на сезон-2019/20. Экипировка создана в белом, чёрном и рубиновом цветах. Также клуб из Казани представил вратарскую форму. Она представлена в жёлтом и чёрном цветах.

Фото доступны в «твиттере» «Рубина».

С нового сезона у «Рубина» новый технический спонсор – компания Jako.

Недавно «Рубин» объявил о смене клубного логотипа, ставшей уже пятой за последние семь лет. Основные изменения коснулись Зиланта, у которого изменился угол наклона головы и её форма, а также взгляд, туловище, крылья и хвост. Также казанцы отредактировали контуры щита и шрифт надписи с названием клуба.



«Рубин» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 турах.