Кто станет чемпионом России?
Уже завтра, 12 июля, начнётся новый сезон Российской Премьер-Лиги. В турнире примут участие 16 сильнейших команд страны.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом России?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
Первый матч в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 проведут тульский «Арсенал» и московское «Динамо», которые встретятся завтра, 12 июля. На следующий день будут сыграны три встречи: «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Оренбург». Остальные игры 1-го тура состоятся 14 и 15 июля.
Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла первое место, набрав 64 очка в 30 матчах. В первую тройку вошли «Локомотив» (56) и «Краснодар» (56).
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