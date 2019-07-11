Уже завтра, 12 июля, начнётся новый сезон Российской Премьер-Лиги. В турнире примут участие 16 сильнейших команд страны.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом России?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Первый матч в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 проведут тульский «Арсенал» и московское «Динамо», которые встретятся завтра, 12 июля. На следующий день будут сыграны три встречи: «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи» и «Ростов» — «Оренбург». Остальные игры 1-го тура состоятся 14 и 15 июля.

Действующим чемпионом России является «Зенит». В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга заняла первое место, набрав 64 очка в 30 матчах. В первую тройку вошли «Локомотив» (56) и «Краснодар» (56).