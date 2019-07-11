УЕФА опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов на сезон-2019/20

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов на сезон-2019/20.

«Валовый доход от Лиги чемпионов сезона-2019/20, Лиги Европы сезона-2019/20 и Суперкубка УЕФА—2019 оценивается примерно в € 3,25 млрд.

Из этой суммы для покрытия организационных расходов, связанных с проведением соревнований, будут вычтены € 295 млн, а 7% (€ 227,5 млн) пойдёт на выплаты солидарности. Из оставшейся суммы в размере € 2,73 млрд 6,5% будет зарезервировано для европейского футбола и останется в УЕФА, а остальные 93,5% будут распределены среди клубов, участвующих в турнирах.

Основываясь на упомянутом выше прогнозируемом доходе и схеме распределения выплат, общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне-2019/20 составит € 2,55 млрд. Из них € 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а € 510 млн пойдут клубам Лиги Европы.

Кроме того из общей доли участников Лиги чемпионов будут сделаны следующие выплаты:

• € 50 млн в общую долю участников Лиги Европы;

• € 10 млн субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне-2019/20 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы», — сказано в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Также сообщается, что клубы, вылетевшие в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА получат по € 5 млн. Клубы, которые вышли в групповой этап турнира, гарантированно получат по € 15,25 млн. За каждую победу на групповом этапе клубы будут получать по € 2,7 млн, за ничью — € 0,9 млн. За выход в 1/8 финала ЛЧ УЕФА будет выплачивать по € 9,5 млн, в 1/4 финала — по € 10,5 млн, в 1/2 финала — по € 12 млн, в финал — по € 15 млн. Победитель Лиги чемпионов получит дополнительно € 4 млн.

Также клубам предусмотрены выплаты согласно рейтингу выступления команд за 10 лет и выплаты в соответствии с долей маркетингового пула.