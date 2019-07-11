Кононов: обновление команды произошло за счёт того, что 4 игрока покинули клуб

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поблагодарил игроков, которые покинули команду летом — Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова, Зе Луиша и Сальваторе Боккетти.

«Обновление команды произошло за счёт того, что четыре игрока покинули команду, и я хочу в первую очередь сказать им слова благодарности за ту проделанную работу, за тот результат, который ребята делали на протяжении этих всех лет.

Игроки, которые пришли из аренды, это и Бакаев, и Джано, сейчас будут работать в команде и добиваться с нами успеха. Также я думаю, что те ребята молодые, которые уже с нами не только тренировались в прошлом году, а выходили и играли — да, они, может быть, не так много играли, но тем не менее они играли, — в этом году уже не молодые игроки, а игроки, которые почувствовали, что такое Премьер-Лига, что такое бороться за результат, играть за «Спартак», — сказал Кононов в ролике на канале «Спартака» в YouTube.