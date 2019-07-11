«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Шишкиным

«Краснодар» в своём «твиттере» объявил о расторжении контракта с защитником Романом Шишкиным.

«Краснодар» расстался с Романом Шишкиным. Клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Романа за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении «быков».

Фото доступно в «твиттере» «Краснодара».

Шишкин выступал за «быков» с 2017 года. За два года в составе команды он сыграл 34 матча. На счету 32-летнего защитника 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт игрока с краснодарским клубом действовал до лета следующего года.

Ранее Шишкин также выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив». В составе сборной России футболист сыграл 16 матчей.