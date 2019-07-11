Неймар восстановился после травмы
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что форвард команды Неймар готов вернуться к тренировкам после полученной травмы в товарищеской игре с Катаром, состоявшейся 5 июня.
«Установленный период восстановления составил четыре недели. Следовательно время, прошедшее с момента получения им травмы, уже превысило минимальный срок, отведённый на его восстановление. Если бы он находился в клубе, он уже мог бы начать работать с мячом», — приводит слова Ласмара UOL.
Напомним, в начале текущей недели одноклубники Неймара по «ПСЖ» вышли из отпуска. Сам бразилец, которого слухи активно связывают с возвращением в «Барселону», в расположение клуба не прибыл. Позже в стане парижан сообщили, что игрок подвергнется штрафу.
Неймар уверен, что вернётся в «Барселону»
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