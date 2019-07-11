В новом выпуске «Футбольного Альбиона» разобрали главные провалы сезона в АПЛ
В новом выпуске программы «Футбольный Альбион» ведущий Васант Балан и журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Гриша Телингатер разобрали главные провалы в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги.
Кто не оправдал ожиданий, и кто из игроков подвёл команду? Из-за чьих ошибок потеряно чемпионство или место в элите? Выбрали худших по категориям: менеджмент, тренеры, вратари, звёзды и даже поля.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «PRO Английский футбол».
«Чемпионат» и официальный вещатель английской Премьер-лиги в России Okko Спорт запустили футбольно-развлекательное шоу, посвящённое АПЛ. Производством и продюсированием контента занимаются авторы популярного футбольного канала в YouTube «МЯЧ Production».
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- 11 июля 2019
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