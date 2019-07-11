Кононов: Понсе соответствует требованиям, которые мы бы хотели видеть в форварде

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о новичке своей команды Эсекьеле Понсе.
«Понсе соответствует тем требованиям, которые мы бы хотели видеть в игроке, который будет играть на острие нашей атаки. То есть это требования какие — скорость, это постоянная игра и нагнетание активных таких действий в атаке: предложения и игра на то, чтобы постоянно соперника изматывать, можно так сказать, а также переключаться из атаки в отбор.
Мне видится, что мы должны, конечно, в этом направлении идти, где наша атака должна быть постоянно как и острой, так и мобильной в своих защитных функциях. Вот Понсе в этом достаточно креативен, обладает хорошими физическими данными, очень много делает рывков, которые позволяют нам использовать разные варианты атаки», — сказал Кононов в ролике на канале «Спартака» в YouTube.
- 11 июля 2019
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