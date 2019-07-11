«Спартак» близок к трансферу Рамиреса за € 12 млн

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес близок к переходу в «Спартак», сообщает Football Italia со ссылкой на Telenord.

По информации источника, «Сампдория» готова продать 28-летнего хавбека, так как он не входит в планы нового главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. За уругвайца «Спартак» готов заплатить € 12 млн. Однако помешать красно-белым заполучить игрока может «Краснодар», который также заинтересован в его трансфере.

Рамирес защищает цвета «Сампдории» с 2017 года. Ранее он выступал за «Пеньяроль», «Болонью», «Саутгемптон», «Халл Сити» и «Мидлсбро». В сборную Уругвая Гастон вызывается с 2010 года. В прошлом сезоне Рамирес провёл в составе своей команды в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.