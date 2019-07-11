Зане стал приоритетной целью «ПСЖ» на замену Неймару
«Пари-Сен-Жермен» работает над поиском замены своему форварду Неймару, которого слухи активно связывают с возвращением в «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации источника, в стане парижан уже определили вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане в качестве своей приоритетной трансферной цели на случай, если этим летом клуб расстанется с бразильским нападающим.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
Неймар восстановился после травмы
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