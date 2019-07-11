Фанаты «Ливерпуля» арендовали самолёт, чтобы потроллить игроков «МЮ»

Фанаты «Ливерпуля» потроллили игроков «Манчестер Юнайтед», которые проводят предсезонный сбор в Австралии.

Во время одной из тренировок «красных дьяволов» в городе Перт над стадионом пролетел самолёт, за которым был закреплён баннер со словами «6-кратный европейский чемпион». Воздушное судно было специально арендовано болельщиками «Ливерпуля», чтобы напомнить принципиальному сопернику на внутренней арене о шести кубках чемпионов, выигранных красными.

Видео доступно в «твиттере» журналиста Пола Хёрста.

«Ливерпуль» выигрывал главный европейский клубный турнир в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 и 2019 годах. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе три такие победы — в 1968, 1999 и 2008 годах. При этом «МЮ» опережает мерсисайдский клуб по количествам чемпионских титулов в Англии — 20 против 18.