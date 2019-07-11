Нанесение надписи «20.10.82» на форму «Спартака» инициировала «Фратрия»
Организация болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» стала инициатором нанесения на игровую форму команды надписи «20.10.82» в память о болельщиках, погибших в давке 20 октября 1982 года.
Давка в «Лужниках» случилась на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И. Ленина в Москве в концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем». По официальным данным, трагедия унесла жизни 66 болельщиков красно-белых, многие из которых были ещё подростками.
С сезона-2019/20 игроки «Спартака» будут выходить на поле с памятной надписью, расположенной на спине футболок.
В 1-м туре предстоящей кампании Российской Премьер-Лиги красно-белые на своём поле встретятся с «Сочи». Матч состоится 13 июля и начнётся в 19:00 мск.
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