Нанесение надписи «20.10.82» на форму «Спартака» инициировала «Фратрия»

Организация болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» стала инициатором нанесения на игровую форму команды надписи «20.10.82» в память о болельщиках, погибших в давке 20 октября 1982 года.

Давка в «Лужниках» случилась на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И. Ленина в Москве в концовке матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем». По официальным данным, трагедия унесла жизни 66 болельщиков красно-белых, многие из которых были ещё подростками.

С сезона-2019/20 игроки «Спартака» будут выходить на поле с памятной надписью, расположенной на спине футболок.

В 1-м туре предстоящей кампании Российской Премьер-Лиги красно-белые на своём поле встретятся с «Сочи». Матч состоится 13 июля и начнётся в 19:00 мск.