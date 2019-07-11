Шишкин может продолжить карьеру в «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин может перейти в «Сочи». Новичок Российской Премьер-Лиги проявляет интерес к 32-летнему хавбеку.
Об уходе Шишкина из «Краснодара» стало известно сегодня, 11 июля. «Быки» в своём «твиттере» сообщили о досрочном расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.
Шишкин выступал за «быков» с 2017 года. За два года в составе команды он сыграл 34 матча. На счету 32-летнего защитника 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт игрока с краснодарским клубом действовал до лета следующего года.
Ранее Шишкин также выступал за «Спартак», «Крылья Советов» и «Локомотив». В составе сборной России футболист сыграл 16 матчей.
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Шишкиным
- 11 июля 2019
-
21:26
-
21:20
-
21:02
-
21:02
-
20:44
-
20:36
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
20:05
-
19:59Шишкин может продолжить карьеру в «Сочи» Эксклюзив
-
19:56
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:19
-
19:06
-
19:06
-
18:51
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:24
-
18:16
-
18:03
-
17:58
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:24
-
17:17
-
16:55
-
16:44
-
16:38
-
16:25
Партнерский контент